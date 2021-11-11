Гарик в пролете: новая возлюбленная Харламова назвала любимых знаменитостей

Актриса Катерина Ковальчук стала избранницей комика и в этом году впервые появилась с ним на публике.

Поклонники продолжают обсуждать роман Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. 28-летняя красотка, которую уже успели окрестить копией Кристины Асмус (бывшей жены Гарика Харламова), снялась с шоуменом в проекте «Гусар», где и познакомилась. Чувства пара теперь не скрывает и уже успела продемонстрировать свои отношения на публике.

К Ковальчук приковано внимание прессы. Красотка дала новое интервью, в котором рассказала, как ей работалось с Гариком Харламовым на одной площадке, а также поделилась творческими планами.

Рассказала красотка, что и кто ее вдохновляет. Разумеется, это кино и сериалы, а также отдельные люди – звезды кинематографа.

«Есть мои любимчики среди актеров, за кем я слежу. Например, Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Алисия Викандер, Маргарет Куэлли», — перечислила обожаемых ею Ковальчук в интервью журналу OK!

Восхищается актриса и Викторией Бекхэм, и Юлией Пересильд. А вот Гарика Харламова в фан-списке красотки нет. Видимо, как актер, комик ее не впечатлил.

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