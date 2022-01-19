Ходченкова, Толстоганова и Варнава сыграют в новом спектакле Молочникова

18 и 19 февраля в Театре на Малой Бронной состоятся премьерные показы нового спектакля Александра Молочникова «Платонов болит».

Создатели постановки называют ее квартирником в двух частях. Хорош квартирник, учитывая, что в нем заняты такие звезды, как Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Александра Ревенко и возлюбленная режиссера Екатерина Варнава. Заглавную роль исполняет Константин Юшкевич.

Спектакль является новым прочтением самой первой чеховской пьесы «Безотцовщина», которую Антон Павлович написал еще в 18 лет, но найдена она была уже после его смерти. Ее экранизировали девять раз. Один из них — фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» 1977 года.

Добавим, что Екатерина Варнава опубликовала в Instagram фотографии с репетиций. В комментариях под ними поклонники актрисы, среди которых немало звезд, пишут, что уже ждут новую постановку.

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