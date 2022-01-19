Во всей красе: Ходченкова снялась топлесс

Светлана Ходченкова позировала топлесс. Снимок 38-летней актрисы появился на обложке февральского журнала Tatler. На фото она позировала в юбке Prada, а грудь прикрыла своими длинными волосами.

В новом выпуске издания Светлана расскажет о своем опыте работы в Голливуде и продюсерском дебюте. В начале февраля в широкий прокат выйдет психологический триллер «Другое имя» режиссера Веты Гераськиной. Ходченкова не только сыграла в картине главную роль, но и впервые выступила как продюсер фильма.

Добавим, что поддерживать фигуру в прекрасной форме Светлане Ходченковой помогают танцы на пилоне, которые она освоила еще в 2015-м, когда снималась в картине «Воин». С тех пор актриса оттачивает свое мастерство.

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