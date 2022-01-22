Маленькие модницы: 82-летний Виторган залюбовался суетливыми дочками-малютками, примеряющими обновки

82-летний народный артист России Эммануил Виторган обожает проводить время с семьей. Дома его ждут две лапочки-дочки двух и трех лет, рожденные в браке с Ириной Млодик. Они не дают скучать родителям и стали настоящей отрадой для сердца и души.

На этот раз Виторган показал, как юные модницы разбирают обновки. Они забавно разобрали подарки от вдовы Кобзона Нелли и поспешили примерить стильные обновки.

«Наши модницы… Спасибо Нелличке Кобзон за внимание», — поблагодарил отец.

Малышки в одинаковых блузках с английскими бантами дефилируют по комнате, заглядывают в подарочные пакеты, общаются с мамой и папой.

Напомним, многодетными Виторган и его жена Ирина Млодик стали благодаря суррогатной матери. У актера также есть 55-летняя дочь Ксения от первого брака и 49-летний сын Максим от второго. Кроме того, актер уже давно стал дедушкой и прадедом.

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