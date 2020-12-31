«Нас не обманешь»: Млодик рассказала, как подбирает нянь для дочерей Виторгана

Об удивительной паре Эммануила Виторгана и Ирины Млодик сказано уже немало. К 80 годам известный актер стал отцом двух девочек и теперь воспитывает их вместе с третьей женой. Конечно, в звездном семействе не обходится без помощи нянь. Но абы кого Виторганы заботится о малышках не наймут.

«У нас же такой большой опыт, мы столько общаемся с людьми, чувствуем их, нас не обманешь. Наигранность сразу видна, — рассказала Ирина Млодик изданию Wday. — Взяла я тут одну со знанием английского, пока наша няня была в отпуске, две недели новенькая у нас проработала, такой бардак устроила: не знала, что ребенку надо ушки, носик чистить. И не думала, что такие женщины бывают».

Главным критерием при выборе няни 58-летняя мама называет любовь к детям. В зависимости от занятости родителей помощнице нужно и искупать ребенка, и уложить спать. Эммануил Гедеонович тоже активно участвует в уходе за девочками: любит кормить их и читать сказки. Конечно, в силу возраста папа может устать, но зато мама всегда полна энергии.

Напомним, что Виторган и Млодик заключили брак в 2003 году. Долгое время проблемы со здоровьем не позволяли Ирине иметь детей. И вот в 2018 году у них родилась малышка Этель. А чтобы ей было нескучно, через год супруги подарили ей сестренку Клару.

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