Эта грудь впечатлила даже Нагиева: актриса Рудова в крошечном платье предъявила прелести в декольте с пуш-ап

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова привлекла к себе всеобщее внимание с новой силой, когда Дмитрий Нагиев, ее экранный муж, заявил, что у его красавицы-партнерши – лучшая грудь российского кино. И очередное фото актрисы стало еще одним доказательством.

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Наталья Рудова примерила новое мини-платье на тонких лямках с глубоким декольте и красиво позировала себе для селфи. Свою волнительную грудь красотка предъявила так пикантно, что наверняка лишила кого-то сна.

Дополнительные элементы фасона в виде драпировки в декольте и на талии прибавили особого шика наряду, который одновременно похож и на вечернее платье, и на одежду для сна.

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