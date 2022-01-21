Натянул посильнее: Джастин Бибер скрывает неудачную прическу

Певец Джастин Бибер давно не шокировал общественность своим поведением. Поклонники знаменитости были уверены, что артиста больше не беспокоят ментальные проблемы. Однако Бибер опроверг это.

Джастина заметили расстроенным уже несколько раз за последнее время. При этом певец пытался скрыть последствия неудачной стрижки. Бибер решил сбрить налысо волосы. А теперь канадский певец прячет последствия смены имиджа. Об этом сообщило издание Hollywood Life.

Артист прятал «голую» голову в капюшон худи, а позже гулял в шляпе, которую натянул почти до ушей.

К слову, Джастин Бибер уже несколько раз менял свою прическу. Как и российская звезда Даня Милохин, певец был брюнетом, платиновым блондином и даже красил волосы в розовый. Теперь, словно Милохин, Бибер решил побриться налысо.

Напомним, ранее Джастин Бибер трогательно поздравил жену с 25-летием. Хейли Бибер стала женой музыканта 14 сентября 2018 года. До этого знаменитости заново начали встречаться.

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