«Счастлив быть твоим»: Бибер трогательно поздравил жену с 25-летием

Джастин и Хейли состоят в браке уже три года.

22 ноября американской модели Хейли Бибер (в девичестве — Болдуин) исполнилось 25 лет. Ну и самое главное поздравление в адрес девушки прозвучало от ее мужа, певца Джастина Бибера.

27-летний артист действительно постарался вложить душу в обращение к своей суженой.

«Мое сердце принадлежит тебе. Мои глаза принадлежат тебе, мои губы принадлежат тебе. Я весь твой. Я так счастлив быть твоим. Ты моя навсегда, — написал Бибер в Instagram. — Жизнь никогда не имела настолько большого смысла, пока ты не стала моей женой. Я никогда не перестану любить тебя, я никогда не перестану обнимать тебя и никогда не перестану защищать тебя».

Джастин добавил, что будет каждый день заставлять Хейли чувствовать себя королевой, которой она, по его словам, и является. Молодой человек пообещал любить свою жену «до скончания веков и после этого».

Ну а пока юные фанаты звездной пары утирают слезы умиления, напомним, что Биберы тайно поженились в 2018 году на фоне слухов о том, что Джастин глубоко страдает по своей бывшей, Селене Гомес. Ранее певец заявлял, что хочет завести в браке много детей.

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