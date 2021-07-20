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«Мама и папа»: Джастин Бибер запустил слух о беременности своей жены

Хейли Бибер пришлось оперативно остановить радость поклонников.

«Мама и папа»: Джастин Бибер запустил слух о беременности своей жены
Джастин и Хейли Бибер скоро отметят 3 года брака. Фото: instagram.com/justinbieber/

С тех пор, как американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин поженились в 2018 году, поклонники звездной пары ждут от них сообщения о скором пополнении в семействе. Стоит молодым знаменитостям дать хотя бы призрачный намек на ожидание ребенка, фанаты и пресса тут же подхватывают это и разносят по Сети. 24-летняя Хейли, находящаяся на взлете своей карьеры, с детками пока не спешит и уже не раз опровергала слухи о своей беременности. И 19 июля ее муж снова заставил красавицу-жену развеивать подозрения.

Бибер опубликовал в Instagram их совместное фото в летней одежде и подписал его: «Мама и папа». Поклонники в комментариях тут же стали переспрашивать, правильно ли они поняли этот намек, а самые ушлые бросились поздравлять пару со скорым прибавлением в семействе.

Хейли пришлось оперативно подключиться к обсуждению, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

«Думаю, тебе стоит изменить эту подпись на «Мама и папа собаки», пока никто не запутался», — написала девушка.

Хейли Бибер
Хейли Бибер внесла ясность и подозрительный пост своего мужа. Фото: instagram.com/justinbieber/

В ответ поклонники стали писать миссис Бибер, что уже поздно — новость ушла в народ. Напомним, что ранее Джастин рассказывал, что хочет обзавестись большим семейством.

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