Под контролем мужа: Дмитрий Тарасов провел тренировку для Анастасии Костенко

Футболист показал упражнения, которые можно делать в паре.

В одной из последних Stories личного микроблога спортсмена Дмитрия Тарасова появилась запись, в которой знаменитость использовал жену вместо спортивного инвентаря.

Анастасия Костенко повисла на муже и выполняла сгибание и разгибание корпуса. Такое упражнение задействовало мышцы пресса. А модель мечтает о плоском животике после недавних родов. Поэтому Костенко с удовольствием выполняла упражнение.

Тарасов с помощью Костенко подкачал ягодицы и ноги. Вместе с женой футболист приседал, словно с утяжелителем.

Дмитрий и Анастасия совместили физические нагрузки с приливом чувств. В конце своего оригинального упражнения пара упала и начала целоваться.

К слову, на саму тренировку Тарасов и Костенко приехали на велосипедах.

«Пока все спят, мы поели и едем на спорт», – похвастался Тарасов.

Напомним, ранее стала известна цена за ночь на вилле Тарасова и Костенко. Знаменитости отдыхают с детьми на Мальдивах. Поездку на райские острова пара планировала несколько месяцев.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.