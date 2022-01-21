«Всемирный День объятий»: Инна Воловичева из «Дома-2» предстала в обнимку с подросшей дочкой Машей

Бывшая участница «Дома-2» Инна Воловичева после участия в проекте смогла создать счастливую семью.

Вместе с мужем Иваном Новиковым она воспитывает дочку Машу и живет в просторном доме, который строила вдвоем с супругом.

Сейчас Инна Воловичева вместе со своей наследницей отдыхает в Сочи. В честь праздника, который отмечается 21 января, Инна Воловичева поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала вместе с дочкой.

«С днем объятий вас! Мы с Машей уже отмечаем. А вы знали, что 21 января — Всемирный День объятий? Он был учрежден еще в 1986 году в США. Традиционно отмечают этот день обниманиями. Обязательно обнимите своих любимых и подарите им частичку тепла и доброты! Желательно делать это каждый день, разумеется, а не всего раз в год!» — написала Инна Воловичева под фото.

Напомним, свою единственную пока дочку Инна Воловичева родила 19 августа 2013 года. Сейчас девочке восемь лет, она ходит во второй класс и носит фамилию папы — Новикова.

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