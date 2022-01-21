Лишний вес или будущий ребенок?: жена Гуфа не скрыла большой живот

Избранница Алексея Долматова отдыхает вместе с рэпером в Таиланде.

В Сети обсуждают видео с участием молодой жены исполнителя Гуфа. Подруга Юлии Королевой засветила округлившийся живот и спровоцировала слухи о беременности звезды.

Отметим, ранее возлюбленная Гуфа отрицала свою беременность.

«Давайте перестанем распускать сплетни, научимся делиться хорошим, оставим манеру обсуждать чужие жизни, публично оскорблять и плодить негатив. Мне искренне верится, что мы сможем позволить другим людям набирать лишний вес. Быть несовершенными, прощать за ошибки. Надеюсь, что мы все-таки научимся радоваться за других и обратим внимание на собственные жизни», — жаловалась Юлия в своем микроблоге.

Однако поклонники Гуфа не поверили его жене. Особенно после компрометирующего ролика. На видео с отдыха исполнителя и его возлюбленной заметно, как сильно увеличился живот 25-летней пассии Гуфа.

К слову, если подозрения фанатов звездной четы окажутся правдой, Алексей Долматов станет отцом во второй раз. С первым сыном, по мнению бывшей жены Гуфа, артист общается крайне редко.

Напомним, ранее экс-жена Гуфа заявляла, что родители артиста забыли о своем внуке. Айза жаловалась на бабушку и дедушку своего старшего сына.

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