Еще одна Долматова: новая жена рэпера Гуфа взяла его фамилию

Новая жена рэпера Гуфа Юлия Королева взяла фамилию супруга. Девушка проводила «Вопрос-ответ» со своими подписчиками. Один из поклонников пары задал вопрос: взяла ли Юлия фамилию Алексея. Также девушка уже успела изменить фамилию с «Королева» на «Долматова».

Напомним, Алексей Долматов сделал предложение возлюбленной осенью в узком семейном кругу, уже в конце декабря пара обменялась кольцами. Летом прошлого года Алексей и Юлия пережили кризис в отношениях, когда бывшая жена рэпера Айза Долматова рассказала о том, что они с Гуфом снова сошлись.

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