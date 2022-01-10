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Еще одна Долматова: новая жена рэпера Гуфа взяла его фамилию

Юлия Королева и Алексей Долматов поженились 22 декабря.

Еще одна Долматова: новая жена рэпера Гуфа взяла его фамилию
Алексей и Юлия Долматовы. Фото: instagram.com/yuliyakorolevaa

Новая жена рэпера Гуфа Юлия Королева взяла фамилию супруга. Девушка проводила «Вопрос-ответ» со своими подписчиками. Один из поклонников пары задал вопрос: взяла ли Юлия фамилию Алексея. Также девушка уже успела изменить фамилию с «Королева» на «Долматова».

Скрин stories Юлии Долматовой
Скрин stories Юлии Долматовой: instagram.com/yuliyakorolevaa

Напомним, Алексей Долматов сделал предложение возлюбленной осенью в узком семейном кругу, уже в конце декабря пара обменялась кольцами. Летом прошлого года Алексей и Юлия пережили кризис в отношениях, когда бывшая жена рэпера Айза Долматова рассказала о том, что они с Гуфом снова сошлись.

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