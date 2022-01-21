На лекциях не появлялась: как «американская» дочь Тутберидзе «учится» на биофаке вуза в Астрахани

В пресс-службе не скрывают, что на парах студентку Диану Дэвис никогда не видели.

В пресс-службе Астраханского государственного технического университета подтвердили, что в их учебное заведение в прошлом году поступила дочь тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, которая проживает в США, и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин.

При этом в пресс-службе вуза не стали скрывать, что на парах ни Дэвис, ни Смолкин никогда не появлялись. «Ребята с момента поступления все время проводят на тренировках, хоть и учатся на очном отделении», — отмечают в пресс-службе.

Отметим, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин — студенты первого курса биологического факультета Астраханского государственного технического университета.

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Напомним, что Дэвис и Смолкин отобрались на Олимпиаду в Пекин, которая пройдет в феврале. В астраханском вузе они, судя по всему, появятся еще не скоро, сообщает punkt-a.info.

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