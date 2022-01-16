«Сволочи, эта девочка достойна!»: хореограф группы Тутберидзе заступился за Щербакову

На прошедшем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию, российские девушки-одиночницы заняли весь пьедестал.

17-летней Анне Щербаковой на этот раз досталось «серебро». Но у юной спортсменки нашлось немало хейтеров, посчитавших, что ее оценки были завышены. Причем недовольные комментарии поступали и из профессионального сообщества. В частности, тренер сборной Беларуси заявил, что судьи были слишком лояльны к талантливой россиянке.

На защиту Анны встали ее фанаты, а также хореограф группы Этери Тутберидзе — Алексей Железняков. Он довольно резко высказался о тех, кто считает, что Щербакова недостойна полученных баллов.

«Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды!» — написал специалист.

Железняков также отметил в комментариях, что хейтеры Щербаковой действуют «по заказу и за деньги». Его высказывание собрало множество одобрительных комментариев от фанатов фигурного катания.

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