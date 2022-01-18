Вызывает слезы умиления: Игорь Крутой понянчился с маленьким внуком, тая от любви и нежности к своему тезке

Композитор Игорь Крутой побывал в гостях у семьи своего внебрачного сына Яши.

Известный композитор Игорь Крутой поделился в микроблоге видео, которое может запросто вызвать слезы умиления.

Ролик представляет собой нарезку кадров, на которых маэстро нянчится со своим маленьким внуком — полной тезкой именитого деда, Игорем Яковлевичем.

Звездный дед гулял с коляской, а потом с удовольствием нежничал с малышом уже дома.

«Непонятная сила тянет меня к Игорьку, и, едва вернувшись из отпуска, я помчался к нему в тайной надежде послушать стихи и песенки в его исполнении… Ожидания оказались преждевременны, пока этого не произошло… Но не беда: пройдет совсем немного дней и ночей (а время мчится необъяснимо стремительно), и самый маленький Крутой будет всех нас радовать, во всяком случае, в это очень хочется верить!» — написал под видео Игорь Крутой.

Кадры сопровождаются красивой музыкой, которую много лет назад Игорь Крутой написал для своей дочки Саши. Это «Колыбельная». Маэстро признался, что во время общения с внуком ему захотелось создать нечто подобное и для Игорька. И он пообещал написать музыку и для внука.

Напомним, маленький Игорек — сын внебрачного наследника Игоря Крутого, Яши. Композитор признал сына и поддерживает отношения с ним. А тот, в свою очередь, назвал своего наследника в честь знаменитого отца.

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