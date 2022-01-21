С мини-версией себя и тигром у ног: Бузова в день рождения похвасталась черным тортом с золотыми лоскутами

Свой 36-й день рождения певица и телеведущая Ольга Бузова отмечает в Сочи. Туда вместе с ней отправился целый десант подруг и друзей, с которыми именинница захотела провести праздник.

В одном из местных ресторанов Бузова закатила пир на весь мир. Нарядившись в элегантное красное платье, она отужинала изысканными деликатесами, устроила дискотеку под группу «Стрелки», а затем загадала желание и погасила свечи на торте.

Как выглядел главный десерт вечера, Бузова показала в своем микроблоге. Это четырехъярусный черный торт с поталью и фигурками из мастики самой виновницы торжества и символа года, в который родилась звезда – тигра, которого мини-именинница держит на коротком поводке.

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