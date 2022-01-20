Могла и проигнорировать: младшая сестра сухо поздравила Ольгу Бузову с днем рождения

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна в числе первых поздравила свою родственницу-именинницу с 36-летием. Девушка разместила детское фото с Ольгой у себя в микроблоге и довольно сухо написала:

«Сегодня прекрасный день — день рождения Ольги Бузовой. Будь самой счастливой», — гласит поздравительная речь.

При этом комментарии Анна закрыла, так что у фолловеров и хейтеров не будет возможности посудачить о том, что между сестрами происходит. Ведь именинница на частном самолете увезла праздновать в Сочи целую компанию друзей, не позвав никого из родственников.

А происходит меж ними если не вражда, то отсутствие общения. Девушки уже не раз прилюдно ссорились и так же публично мирились. Последний раз кошка между Бузовыми пробежала из-за того, что Ольга похвасталась, что всегда дарит сестре и ее мужу последние модели дорогих смартфонов. Это задело Анну, поскольку она очень не хочет выглядеть иждивенкой на шее своей более состоятельной сестры.

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