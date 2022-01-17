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Саша Дони, подвинься: у Тимати — новая длинноногая модель

По слухам, новую пассию рэпера зовут Валентина.

Саша Дони, подвинься: у Тимати — новая длинноногая модель
Тимати. Фото: Global Look Press

В конце прошлого года стало известно, что Тимати закрутил роман с 19-летней украинской моделью Сашей Дони. Пара вместе отдыхала на Мальдивах, но в эти дни блондинка загорает в Дубае, а рэпер – с сыном и дочкой в Колумбии.

Модель Валентина
Модель Валентина. Скриншот: instagram.com/halfbloodval/

По слухам, компанию Тимати на курорте составила модель по имени Валентина. В ее инстаграме то и дело появляются локации, на которых позируют музыкант с детьми. Недавно Валентина призналась, что влюблена, но подробности не рассказывает. Роман с рэпером якобы она закрутила еще прошлой осенью.

Напомним, Тимати воспитывает двух детей. Дочь Алису ему родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира – модель Анастасия Решетова.

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