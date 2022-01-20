«Спортивные ребята»: Ляйсан Утяшева показала, как все в ее семье делают акробатические трюки на пляже

Телеведущая с мужем и детьми отдыхают в Дубае.

Среди последних публикаций личного микроблога пары Ляйсан Утяшевой и Павла Воли появилась запись, в которой знаменитости похвастались спортивным пляжным отдыхом.

Пока одни привыкли лежать и греться под солнцем в Дубае, Утяшева и Воля занимаются растяжкой и акробатикой на песке. Звездная пара вместе с детьми Софией и Робертом выполняли элемент из гимнастики под названием «колесо».

Поклонники отметили, что у дочери Ляйсан прекрасная растяжка. А сын Роберт внешне очень похож на отца.

«В продолжение темы шпагатов — «Семейные колеса», — подписала Ляйсан ролик с детьми и мужем.

«Какая прекрасная семья! Ляйсан, а вы бесподобны», «У Софии хорошая растяжка. Вся в маму», «Невероятно красивая семья!», «Спортивные ребята», «Грация у женской половины и мужская часть тоже красавчики», — написали фолловеры Утяшевой в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева запечатлела мужа, который дал фору Анастасии Волочковой. Павел Воля показал, что умеет садиться на шпагат. И делает это не хуже балерины.

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