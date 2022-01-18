Вот что значит юморист! Воля дал фору Волочковой, показав свою версию шпагата на пляже

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вслед за Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным поддержали звездный тренд на Дубай.

Знаменитая пара остановилась в роскошном люксовом номере с джакузи на балконе и резной мебелью в позолоте, не забыв похвастаться им в социальных сетях.

Ну а чтобы подписчикам было не сильно грустно от такого величия и красоты, Павел Воля создал шуточный пост, в котором при помощи жены изобразил на пляже шпагат в духе Анастасии Волочковой.

«Шпагат 2022. С каждым годом растяжка только лучше. Спасибо, Ляйсан, что тянешь меня», — подписал артист комичный снимок.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!