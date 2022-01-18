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Вот что значит юморист! Воля дал фору Волочковой, показав свою версию шпагата на пляже

Изобразить растяжку Павлу Воле помогла его жена Ляйсан Утяшева.

Вот что значит юморист! Воля дал фору Волочковой, показав свою версию шпагата на пляже
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Global look press

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вслед за Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным поддержали звездный тренд на Дубай.

Знаменитая пара остановилась в роскошном люксовом номере с джакузи на балконе и резной мебелью в позолоте, не забыв похвастаться им в социальных сетях.

Ну а чтобы подписчикам было не сильно грустно от такого величия и красоты, Павел Воля создал шуточный пост, в котором при помощи жены изобразил на пляже шпагат в духе Анастасии Волочковой.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева изобразили шпагат на пляже. Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial/

«Шпагат 2022. С каждым годом растяжка только лучше. Спасибо, Ляйсан, что тянешь меня», — подписал артист комичный снимок.

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