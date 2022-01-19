«Отдавала все свои наработки»: Регина Тодоренко кинула молодую писательницу из Санкт-Петербурга

Два года назад Регина Тодоренко в интервью Ксении Собчак призналась, что планирует написать собственную книгу. Заявление не осталось незамеченным, на него отреагировала петербургская начинающая писательница Дарина Мишина. По замыслу телеведущей — в центре сюжета ее книги должна быть маленькая Регина, которая отправляется в Африку.

После разговора по видеосвязи Дарина Мишина начала работать над будущей книгой. Что касается авторства, то Тодоренко хотела, чтобы на обложке было указано ее имя. Плюс все авторские права тоже должны были принадлежать ей. На такое писательница согласилась не сразу. Во время личной встречи с телеведущей, которая прошла в Москве, она предложила целых три альтернативных варианта развития событий.

«Проблема у нас также возникла из-за суммы гонорара. Тогда я предложила все же указать меня в авторах и отдать 1-3% от дохода. Мне много и не нужно было. Главное — выпустить свой текст в свет. Они отказали. Второй вариант — 800 тысяч рублей, отсутствие моего имени на обложке, но с сохранением авторских прав. Но дело в том, что они еще и хотели, чтобы я отдала все свои права на текст. Тогда я бы стала просто ее литературным рабом, как в итоге и оказалось. За такое я попросила 1,5 миллиона рублей. Их сумма не устроила, — рассказала Дарина «Комсомольской правде Санкт-Петербург».

Несмотря на все недопонимания, работу продолжили. Книга должна была выйти в свет в этом году. Но недавно с Дариной Мишиной связалась пиар-менеджер Тодоренко и поблагодарила за сотрудничество.

«Мы вот-вот должны были заключить договор, а тут такое… Я, конечно, безумно расстроилась, думала, что они решили просто отказаться от этой идеи. Но сегодня в соцсетях Регины я увидела, что она все же работает над книгой. Я боюсь, что ее основой станет моя идея и мои герои, ведь я ей отдавала все свои наработки», — отметила Дарина.

Стоит отметить, что Тодоренко и Мишина не заключали договор. Сначала Регина долго откладывала его подписание, а как раз сейчас он находился на стадии разработки.

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