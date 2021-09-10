«А что ваааще происходит?»: Михаил Шац запустил шоу на YouTube

Известный телеведущий Михаил Шац запустил собственный YouTube-канал, на котором выходит шоу «А что ваааще происходит?» В этом новом для себя формате 56-летний шоумен обсуждает вместе с популярными блогерами, юмористами и звездами шоу-бизнеса самые злободневные новости с просторов Интернета.

Ведущий проверяет, знают ли его знаменитые гости, что сегодня творится в мире, и предлагает им дополнить или вывернуть наизнанку обсуждаемые новости.

«А что ваааще происходит?» — это не только название шоу, но и некая констатация той реальности, в которой все мы сейчас живем. Глядя на новости в нашей стране и в мире, мы все чаще произносим эту фразу. Вместе с гостями я буду узнавать, обсуждать и пытаться даже угадать новости», — говорит Шац.

В первом выпуске его гостями стали лидер рэйв-группы Little Big Илья Прусикин, спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин, актриса и ведущая YouTube-шоу «Бар в большом городе» Ирина Чеснокова. Какая повестка дня у них получилась, можно посмотреть здесь.

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