«Уснула как будто, не дергалась»: свидетель смерти дочери Конкина вспомнил, как пытался ее спасти

Как отметил Чахонгир Гурезов, он сделал все, что мог.

Свидетель смерти дочери актера Владимира Конкина Чахонгир Гурезов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале вспомнил, как пытался спасти дочь звезды прямо в бассейне.

«Я пошел позаниматься в тренажерный зал. Был там почти два часа. Потом пошел внутрь этого бассейна. Два человека там было в бане. В бассейне сидела одна девушка. Я зашел, покупался. Смотрю, девушка на коленях стоит. Я сразу ее поднял. Мои друзья зашли. Сказал, чтобы вызвали скорую помощь». Чахонгир Гурезов

Как отметил Чахонгир Гурезов, когда он поднял Софию Конкину, то тело было теплым. «Она не разговаривала. Горячая вся была. Даже очки были на глазах, в которых купалась. Она уснула как будто, не дергалась. Вообще ничего. Люди, которые там сидели, — никто не смотрел за ней. Скорая помощь приехала через 20 минут. Она была еще живая. Сердце работало», — заметил свидетель смерти Софии Конкиной.

Напомним, что 32-летняя София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра. При этом известно, что в бассейн она зашла в состоянии алкогольного опьянения.

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