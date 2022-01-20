«Он все время в депрессивном состоянии»: директор Конкина рассказала, как чувствует себя актер

Директор актера Владимира Конкина Елена Переслени в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что на нее и актера оказывают сильнейшее давление.

«Нам не было никаких соболезнований. Все стали говорить, что Владимир Алексеевич — плохой отец. Он все не так сделал. Меня часто спрашивают, как чувствует себя Владимир Алексеевич. Я всем отвечаю, что как после гибели ребенка. Для него она ребенок. Все страдания он перенес. Она всегда будет для него ребенком». Елена Переслени

Как заметила Елена Переслени, Владимира Конкина потрясло письмо от директора фитнес-клуба, где утонула его дочь София. «Он, получив письмо через адвоката, стал рыдать. Сказал: «В письме она только говорила о своих неудобствах и страданиях». Конкин ждал, что директор придет на могилу Софии с цветами, но так не случилось. Владимир все время в депрессивном состоянии», — заметила Елена Переслени.

Напомним, что дочь Владимира Конкина умерла в возрасте 32 лет. Она утонула в бассейне фитнес-центра.

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