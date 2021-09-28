Осиротела при живом отце: 12-летняя внучка Владимира Конкина не хочет возвращаться в Москву

Алиса живет в Санкт-Петербурге, и знаменитый дед ее достаточно часто навещает.

Внучка актера Владимира Конкина 12-летняя Алиса, у которой год назад в бассейне московского фитнес-центра утонула мама, не хочет возвращаться в столицу из Санкт-Петербурга. Девочка живет сейчас в семье племянницы актера.

Сам звездный дед достаточно часто приезжает к внучке в гости. Известно, что девочка всерьез увлеклась рисованием. Когда дед был у нее в гостях в последний раз, то Алиса подарила ему картину. Отца девочка не видела уже много лет. Он находится в розыске по обвинению в мошенничестве и скрывается от следствия.

Как отметил друг Конкина Владимир Лобарев, Алисе на пользу пошла смена города. «Это и психологи советовали. А в детских рассуждениях это звучит так: «в Питере хорошо, потому что мостов много, а в Москве лучше метро».

Заметим, что Владимир Конкин чувства внучки не бередит и старается меньше напоминать ей о покойной матери, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Владимир Конкин отказался брать внучку к себе. Честно сказал, что не потянет в одиночку ее воспитание. В новой семье в доме у племянницы актера, у которой нет своих детей, девочка счастлива.

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