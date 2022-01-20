Гарик взбудоражится от такого: новая пассия Харламова в купальнике прижалась ягодицами к скалам под водопадом

Актриса отдыхает на море без своего бойфренда.

Многие звезды после каникул устремились в теплые края хорошенько отдохнуть. Актриса Катерина Ковальчук тоже улетела на море, но своего бойфренда Гарика Харламова оставила дома.

Ковальчук в основном показывает свой отпуск в исчезающих видео. И на этот раз тоже решила подразнить кадрами с края земли в stories. Красотка позировала в желтом купальнике-монокини по время посещения водопада.

Она красиво встала под потоки воды, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительные ягодицы, которыми вскоре прижалась к скалам. Харламов явно взбудоражится, увидев сии кадры.

Хотя полететь на курорт Гарик Харламов, увы, не смог бы при всем желании. Комик сильно разболелся в середине января и даже обращался за помощью врачей в стационар.

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