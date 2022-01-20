«Я вышла из душа»: мокрая Бузова в гостиничном коридоре принимала поздравления с 36-летием

Певица в полночь получила поздравление с днем рождения от друзей, которых вывезла в Сочи.

Певица Ольга Бузова 20 января отмечает свой 36-й день рождения. Девушка решила праздновать его вдали от дома, собрав свою компанию и укатив в Сочи.

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На Красной поляне Бузова успела покататься на лыжах,посетить ресторан с увлекательной гастроэкскурсией, а к вечеру уединилась, чтобы начать подготовку к празднику. Но спокойного вечера ей не предоставили. В полночь друзья подкараулили ее и окатили из корзины лепестками роз, а также хлопушками с конфетти.

«А я просто вышла из душа», — подписала видео Бузова.

Счастливая и окруженная любящими людьми Бузова с мокрыми волосами позировала перед камерами. Она не скрывала своих восторгов и не переставала благодарить собравшихся за внимание.

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