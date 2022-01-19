А в конце упала! Бузова в мимимишном лыжном костюмчике устроила танцы на горе в Сочи

Ольга Бузова решила отметить свой день рождения в веселой компании на курорте.

Ольга Бузова давно планировала свой день рождения, буквально с осени. Почему-то именно 36-летие ведущая решила отметить с особым шиком. И уже сейчас ведущая приступила к намеченным планам.

Знаменитая блондинка усадила в частный самолет своих друзей, среди которых, к слову, не нашлось места родной сестре Ане. И улетела на нем в Сочи на горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Утро нового дня веселая компания начала в горах. Ольга, облаченная в розовый лыжный костюмчик с единорогами, покаталась вместе с друзьями на канатке, устроила танцы на вершине, а потом весело свалилась прямо в снег.

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