«300 млн под подушкой»: близкий друг Градского рассказала о доходах и долгах музыканта

На днях вдова Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию. 41-летняя мать двоих детей заявила, что неизвестные унесли из ее дома в Подмосковье 100 млн рублей.

В историю поверили не все. Многие сомневаются, что такая сумма может находиться дома, другие отмечают, что все это все больше похоже на инсценировку.

Хороший знакомый Александра Градского продюсер Евгений Морозов отметил, что музыкант был достаточно богат, при этом прижимист.

«У него было более 28 миллионов рублей долгов за неуплату налогов за недвижимость. Он не платил, мотивируя, что нет денег. И тут 100 миллионов рублей, откуда такие деньжищи? Все просто. Неофициальная зарплата у Саши в «Голосе» была 10 миллионов рублей в месяц, за 4 программы… Насколько я знаю, в его московской квартире лежало под подушкой 300 миллионов рублей. Не в банке, а под подушкой. Интересно, что стало с этими деньгами», — цитирует Морозова «Комсомольская правда».

Напомним, вдову Градского ограбили трое неизвестных, которые вынесли деньги из дома, угрожая убить детей.

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