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Бузова обзавидуется: Костенко в бикини укротила лифом-халтером свою увеличившуюся грудь

Модель отдыхает с мужем Дмитрием Тарасовым на Мальдивах.

Бузова обзавидуется: Костенко в бикини укротила лифом-халтером свою увеличившуюся грудь
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Футболист Дмитрий Тарасов сделал подарок своей жене Анастасии Костенко и детям, а также маме и теще, купив путевку на Мальдивы. Все большое семейство до конца января будет дразнить подписчиков в Сети кадрами с пляжа и видами океана.

С собой на курорт Анастасия Костенко взяла множество разных купальников. Красотка решила не повторяться в этот раз. и новые снимки она сделала уже в новом бикини.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Модель надела бикини цвета «взбесившаяся Барби», собрав свою увеличившуюся грудь в лифе-халтере. Красотка позировала в объятиях своего мужа, стоя в океане. Кто-то в комментариях под фото заметил – бывшая жена Тарасова, певица Ольга Бузова обзавидуется, когда увидит сию идиллию.

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