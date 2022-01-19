Звезда фильма «Сен-Лоран» Гаспар Ульель экстренно госпитализирован после падения на горном склоне

37-летнюю звезду фильма «Сен-Лоран» и рекламы парфюма Chanel Гаспара Ульеля экстренно госпитализировали в бессознательном состоянии в университетскую больницу Гренобля. Для спасения артиста был направлен вертолет.
Французский актер катался на горнолыжном курорте Ла Розьер и неудачно упал, об этом рассказали в эфире канала BFMTV.
«Актер находился на горнолыжном комплексе Розьер в департаменте Савойя на перекрестке двух лыжных трасс», — сообщил телеканал.
Ранее мы писали о российской актрисе Вере Воронковой, за жизнь которой сейчас тоже борются врачи. Звезда сериала «Каменская» получила ожоги и отравление угарным газом из-за воспламенившейся гирлянды на неубранной вовремя новогодней елке.
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