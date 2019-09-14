Сериалы Как «Каменская» бросила вызов «Улицам разбитых фонарей» и за что сериалу дали «ТЭФИ»
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Как «Каменская» бросила вызов «Улицам разбитых фонарей» и за что сериалу дали «ТЭФИ»

Егор Арефьев

Сериал по романам Марининой про майора милиции Настю Каменскую вышел 20 лет назад и стал одним из самых запоминающихся детективов нулевых. «Телепрограмма» вспоминает, как рождался проект.

Если советское поколение помнит Елену Яковлеву по «Интердевочке», то все, кто родился после 80-х, наверняка связывают фамилию актрисы с ролью в «Каменской». Сначала проект вышел на VHS-кассете и только потом — в эфире НТВ. В сериале много курили, пили, а еще показывали голую Яковлеву (правда, это была дублерша). Каменская стала первой, кто бросил вызов питерским «Улицам разбитых фонарей», ведь она была москвичкой. Ленинградец Дмитрий Нагиев, всплывший на волне успеха скетчкома «Осторожно, модерн!», сыграл муровского психолога капитана Лесникова — он гоняет на BMW. За что получил укол от Яковлевой: «С кем только не приходится работать, даже с людьми из цирка». «Пожилые актрисы бывают так раздражительны», — парировал актер. Потом помирились.

Елена Яковлева и Дмитрий Нагиев. Фото
Фото: Кадр из сериала «Каменская»

«По книге мой герой, опер Доценко, был кудрявым и щуплым, — вспоминает Вячеслав Дужников. — Мы отсняли несколько серий, когда на площадку приехала Маринина. Внимательно посмотрев, она была озадачена. Но потом увидела материал и сказала: «Убедили». Дужников приходил в проект Бомбой из «ДМБ», а теперь он навсегда один из «Ворониных».

Вячеслав Дужников. Фото
Фото: Кадр из сериала «Каменская»

Начальника Каменской Гордеева по прозвищу Колобок могли сыграть Владимир Ильин и Виктор Павлов, но утвердили Сергея Никоненко (крайний слева), сыгравшего до этого примерно 20 милиционеров. Майор Коротков в исполнении Сергея Гармаша (крайний справа) получился обаяшкой. Но покинул сезон после четырех сезонов, потому что Гармаш ушел сниматься к Бондарчуку в «Обитаемый остров». Сценаристы сработали красиво: на похоронах Короткова выяснилось, что он ценой жизни спас от пули Каменскую.

Фото: Кадр из сериала «Каменская»

Андрей Ильин дошел с «Каменской» до финального, шестого сезона проекта. Он сыграл мужа сыщицы, ученого Андрея Чистякова. И на роль, по слухам, его утверждала лично Александра Маринина, автор романов о Каменской. Все потому, что образ списан с мужа писательницы Сергея Заточного.

Амплуа ботаника в очках прилипло к Ильину навсегда. И актер понимал это, жалуясь поначалу режиссеру, что ему осточертело мыть по 30 дублей подряд посуду за всеми героями.

Фото: Кадр из сериала «Каменская»

Мелькнул в проекте и прославленный теперь режиссер Андрей Звягинцев. Это теперь у него есть куча кинопризов за «Левиафана». А в 1999 году актер Звягинцев согласился на эпизодическую роль Валерия Турбина в первом сезоне «Каменской» (серия «Смерть и немного любви»). Через год он дебютировал как режиссер.

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Тэги:

Дмитрий НагиевЕлена ЯковлеваКаменскаясериал "Улицы разбитых фонарей"

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Как «Каменская» бросила вызов «Улицам разбитых фонарей» и за что сериалу дали «ТЭФИ»
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