Не убрала вовремя елку: после пожара экстренно госпитализировали актрису Веру Воронкову

Актриса Вера Воронкова пострадала при пожаре, который произошел в ее квартире в Москве на проспекте Мира. Об этом сообщает МК.

По данным источника, дома воспламенилась неубранная елка в гирляндах и окружающая мебель. Всего при возгорании пострадало двое человек. 56-летняя звезда доставлена экстренно в госпиталь, в настоящий момент находится в реанимации.

Пожарных и скорую вызвали соседи Воронковой, они же постарались оказать ей первую помощь. Как сообщает издание, предварительно в качестве причины возгорания определили короткое замыкание на гирлянде новогодней елки.

Заслуженная артистка получила ожоги верхних дыхательных путей, головы, рук и лица. Вера Воронкова известна своими ролями в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Год культуры» и других.

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