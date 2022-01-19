«Спасибо большое за поздравления!»: Макаревич подтвердил, что станет отцом в четвертый раз

Музыкант Андрей Макаревич впервые подтвердил, что станет в этом году отцом в четвертый раз в своей жизни. Ребенка ему подарит четвертая жена Эйнат Кляйн.

«Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления!» Андрей Макаревич

Ранее в окружении Андрея Макаревича отмечали, что певец и его четвертая жена действительно ждут ребенка. При этом сын звезды Иван говорил, что его папа снова станет отцом. Правда, Иван сразу оговорился, что не хочет лезть в личную жизнь родителя.

Напомним, что не так давно Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич посещали вместе светское мероприятие в Москве. Уже тогда все гости обратили внимание на округлившийся животик четвертой жены Макаревича, сообщает «Комсомольская правда».

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