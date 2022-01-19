«Первый год жизни втроем нам было непросто»: Регина Тодоренко — о кризисе в браке

Ведущая призналась, что чуть не развелась с Топаловым.

Регина Тодоренко рассказала о кризисе в браке с Владом Топаловым. Ведущая призналась, что после рождения сына их отношения изменились. Пара пережила серьезные проблемы, но сумела их преодолеть.

«Первый год жизни втроем нам, признаюсь, было непросто, как и всем. Возникает ощущение, что ты не принадлежишь себе, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и побег из дома на работу становится частой моделью поведения ранее любящих друг друга людей», — призналась Регина в своем Instagram.

Ведущая уверена, что молодым родителям приходится тяжело. Многие не могут справиться с потоком новых эмоций и подают на развод. Регина с Владом проговаривали свои проблемы, именно поэтому им удалось преодолеть непонимание.

«Мы пережили уже несколько кризисов и потихонечку подступаем к пятилетию наших отношений. Страшно, но как интересно. С тобой скучно не бывает», — обратилась Тодоренко к мужу.

Регина Тодоренко недавно размещала в своем микроблоге кадры, на которых у артистки чуть-чуть выпирал животик. Поклонники тут же заподозрили у Тодоренко вторую беременность. Телеведущая никак не комментирует семейные планы на второго ребенка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.