«Сильно и долго болел»: Влад Топалов рассказал, почему его давно не видно

Певец поделился, почему перестал появляться на публике.

Влад Топалов рассказал, почему его давно не видно. Певец поделился с подписчиками информацией о проблемах со здоровьем.

«Сильно и долго болел, но теперь здоров как бык», — написал певец в своем Instagram.

Топалов проходил курс лечения, но от какого заболевания — не поделился. На свежем фото певец выглядит заметно осунувшимся. Весной артист перенес операцию, на что — также не известно. Позже Топалов рассказал, что его оперировал врач-онколог.

Жена певца Регина Тодоренко тоже недавно рассказала о проблемах со здоровьем. Девушка испытывает сильные боли в спине. Серьезную степень сколиоза телеведущей диагностировали еще в детстве.

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