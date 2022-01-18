«Я живой человек, который совершает ошибки»: Проклова снова вспомнила историю с Табаковым

Актриса Елена Проклова в эфире «Пусть говорят» на Первом канале из больницы ответила на слухи о своем новом романе. Также она вспомнила свои откровения о режиссере Олеге Табакове, которые в прошлом году буквально потрясли всю страну.

«Андрей Тришин, третий муж, остается моим самым близким человеком. Я ему безумно благодарна. Дочери, Андрей и подруга меня поддерживали в последнее время. Андрюшка вообще молодец. Он свой человек. Мы родные люди. Для меня это однозначно. Я оцениваю, что он для меня сделал, когда я оказалась в больнице». Елена Проклова

Как отметила Елена Проклова, нового фаворита у нее сейчас нет. Хотя она читает, что про нее пишет пресса. «На каждый роток не накинешь платок. Я сама с интересом читаю эти истории. Меня не тянет на подвиги и на новые отношения. Старые бы сохранить — вот в чем ценность. Мы привыкли друг друга осуждать. А потом отношения меняются. Я никого не осуждаю за то, что так ко мне отнеслись после той истории и признаний. Я такой же живой человек, который совершает ошибки. Люди имели право осуждать. Я умею осознать ошибки и себя прощать. Это очень важно», — заявила Елена Проклова.

Ранее Елена Проклова заявила, что ее в 15-летнем возрасте домогался известный режиссер. Имени тогда она не назвала, но все догадались, что речь шла об Олеге Табакове.

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