Актерский капустник: Хабенский вернул в МХТ традицию, которую чтил Табаков

В октябре прошлого года Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ им. Чехова. Сам себя он пока называет «начинающим худруком». Даже табличку соответствующую на двери кабинета в театре повесил.

У Хабенского сейчас много работы в новой должности, но о праздниках и былых традициях он не забыл. 14 января вся труппа отметила старый Новый год, повеселившись на так называемом актерском капустнике. Эту традицию чтил Олег Табаков. А вот в прошлом году при Сергее Женоваче ее отменили, сославшись на пандемию.

«Дорогие друзья, коллеги, соратники, с наступающим Старым Новым годом! Дай Бог нам всем здоровья, счастья, полета, радости от нашего общего дела. И — закон есть закон – если люди пришли смотреть высокохудожественный капустник в Художественном театре, надо срочно его показывать. Поехали!» — обратился к гостям Хабенский, которого цитирует «Комсомольская правда».

больше по теме Хабенский отметит юбилей на сцене возглавляемого им театра 50-летний актер снова сыграет барона Мюнхгаузена в спектакле МХТ имени Чехова.

Напомним, на дня Константин Хабенский отметил свое 50-летие, а также впервые рассказал о второй жене, которую называет «человеком с другой планеты».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.