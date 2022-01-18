«Ее дед просил меня поменять ей колготки»: Никоненко вспомнил, что Проклова в него влюбилась

По словам актера, дело происходило на съемках картины «Звонят, откройте дверь» в 1965 году.

Актер Сергей Никоненко в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, как в него влюбилась в 1965 году актриса Елена Проклова.

«Она такая здоровая всегда, спортсменка. Ее дедушка Виктор Проклов много лет назад просил меня позаботиться о здоровье девочки. Это был фильм «Звонят, откройте дверь», где она вместе со мной снималась. Я был ее первой любовью, оказывается. Она влюбилась в меня». Сергей Никоненко

Как отметил Сергей Никоненко, он узнал о том, что Елена Проклова была к нему неравнодушна, лишь 35 лет спустя. «Мы с ней репетировали в антрепризе Абдулова «Все проходит». Тогда она призналась. Ее дед много лет назад говорил на съемках: «Серега, она сейчас промокнет, потому что в снегу катается. Поменяй ей колготки». Ребенок совсем», — заметил Сергей Никоненко.

Напомним, что в картине «Звонят, откройте дверь» 1965 года Елена Проклова сыграла роль ученицы пятого класса Тани Нечаевой. Сергей Никоненко в картине был в роли пионервожатого Пети Крючкова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.