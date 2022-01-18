Вон с кухни! Netflix отказался продлевать кулинарное шоу Пэрис Хилтон на второй сезон

Светская львица сняла шесть эпизодов с другими звездами, и на этом проект остановился.

Место этой женщины не на кухне. Netflix отказался продлевать кулинарное шоу Пэрис Хилтон Cooking with Paris, которое начало выходить в августе 2021 года.

Первый сезон состоял из шести эпизодов, в которых светская львица приглашала заняться готовкой Ким Кардашьян, Деми Ловато, своих мать и сестру и других звезд. Вместе они тестировали необычные рецепты и кулинарные приемы. В шоу было много необычного, например, когда Пэрис готовила гамбургеры лопаточкой, инкрустированной бриллиантами, или занималась мясом в ярком образе с перьями.

От съемок второго сезона этой кулинарной фантасмагории стриминговый сервис Netflix отказался. Об этом сообщает издание Deadline, не указывая конкретных причин.

Сама же Пэрис Хилтон недавно наконец вышла замуж и все еще наслаждается затянувшимся медовым месяцем. Вряд ли ее сейчас огорчит эта новость, тем более, что у светской львицы и без того достаточно проектов на потоковых сервисах.

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