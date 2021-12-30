Проблемы богачей: почему Пэрис Хилтон не может посмотреть «Дом Gucci»

Один из свежих твитов светской львицы Пэрис Хилтон стал вирусным в Сети.

29 декабря один из поклонников спросил 40-летнюю даму, смотрела ли она новый фильм «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером. Ответ звезды понравился ее фанатам, получил тысячи лайков и ретвитов.

«Я хочу посмотреть его. Но только в кинотеатре, а я сейчас в свадебном путешествии на частном острове», — ответила Пэрис.

I want to watch it. But it’s only playing in Movie theatres and I’m on my honeymoon on a private island. https://t.co/5M1yGVNVGL — Paris Hilton (@ParisHilton) December 29, 2021

Напомним, в ноябре 2021-го Хилтон наконец вышла замуж. Долгие годы поиска суженного для светской львицы благополучно закончились свадьбой с бизнесменом Картером Реумом. Теперь звезда планирует рождение ребенка.

Похоже, что Пэрис до сих пор находится в элитном свадебном путешествии, но, как мы видим, даже у медового месяца мечты есть свои минусы.

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