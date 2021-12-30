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Проблемы богачей: почему Пэрис Хилтон не может посмотреть «Дом Gucci»

Причина звезды оказалась достаточно неожиданной для простых людей.

Проблемы богачей: почему Пэрис Хилтон не может посмотреть «Дом Gucci»
Пэрис Хилтон. Фото: globallookpress.com

Один из свежих твитов светской львицы Пэрис Хилтон стал вирусным в Сети.

29 декабря один из поклонников спросил 40-летнюю даму, смотрела ли она новый фильм «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером. Ответ звезды понравился ее фанатам, получил тысячи лайков и ретвитов.

«Я хочу посмотреть его. Но только в кинотеатре, а я сейчас в свадебном путешествии на частном острове», — ответила Пэрис.

Напомним, в ноябре 2021-го Хилтон наконец вышла замуж. Долгие годы поиска суженного для светской львицы благополучно закончились свадьбой с бизнесменом Картером Реумом. Теперь звезда планирует рождение ребенка.

Похоже, что Пэрис до сих пор находится в элитном свадебном путешествии, но, как мы видим, даже у медового месяца мечты есть свои минусы.

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«Дом Gucci»кинотеатрымедовый месяцПэрис Хилтонрайский островсвадебное путешествие