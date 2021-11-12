Ничто не вечно: Пэрис Хилтон наконец-то вышла замуж

Неужели это свершилось?! Самая известная в мире светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж!

40-летняя знаменитость прославилась своими многочисленными романами, которые ни разу не смогла довести до алтаря. И вот в 2019 году она начала встречаться с молодым бизнесменом Картером Реумом, который сделал ей предложение. Пэрис была в полной уверенности, что в этот раз точно нашла своего суженого.

И вот, как сообщает издание E! News, 11 ноября в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная свадьба звезды. Влюбленные сделали несколько признаний в личном подкасте невесты This is Paris.

«Это определенно будет ваша сказочная свадьба, — сказал Реум. — Первый поцелуй, первое объятие и, как мы всегда говорим, электрические разряды, которые стреляют между нами — я буду думать обо всех этих воспоминаниях».

Хилтон же отметила, что сильно нервничает перед первым танцем жениха и невесты.

«У меня не было свободной секунды. Я дважды брала уроки танцев, но это просто сложно», — сказала она.

Добавим, что пара была знакома 15 лет, но романтика между ними возникла только после того, как они вместе отметили День благодарения в 2019 году.

«Я чувствую себя такой счастливой, что нашла любовь своей жизни в идеальное время, — говорила Пэрис. — Он — все, о чем я когда-либо мечтала. Верный, добрый, романтичный, красивый, вдумчивый, заботливый, блестящий и идеальный для меня во всех смыслах. Я искренне верю, что все в жизни происходит по какой-то причине и что мы всегда были предназначены друг другу».

Счастья молодым!

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