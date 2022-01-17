«Похоже на свадьбу»: экс-жена Эмина предстала в кипенно-белом платье с пышной юбкой из полупрозрачного кружева

Эмин в настоящий момент отдыхает на Мальдивах с дочкой и своей бывшей женой Аленой Гавриловой. Перед Новым годом артист выпустил клип с ней и дочкой Афиной, где спел о своих чувствах, тонко рассказав публике, что они снова вместе.

Пока пара осторожничает и не публикует совместных кадров, однако не стесняются показывать снимки в личных блогах, по которым становится ясно – живут они в одной вилле. А теперь Алена Гаврилова заинтриговала публику еще больше, выставив в свой Instagram фото в кипенно-белом платье, очень напоминающим наряд невесты.

Она облачилась в платье с пышной полупрозрачной юбкой из кружева и кокетливой баской. Публика с восторгом восприняла пост модели в этом облачении.

«Похоже на свадьбу. Шик», «Мы так рады за вас», «Очень подходите друг другу. Эмин тоже красивый и добрый. Будьте счастливы и здоровы», «Невеста», «Будьте всегда счастливы! Вы прекрасная пара!» — написали фолловеры под постом.

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