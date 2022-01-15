«На чиле, на расслабоне»: Эмин Агаларов поплавал в бассейне с дочкой от Алены Гавриловой

Малышка Афина отдыхает с отцом и матерью на Мальдивских островах.

Исполнитель Эмин Агаларов поделился свежей фотографией с Мальдивских островов. Знаменитость отдыхает с дочкой в «райском месте» на Земле.

Агаларов с младшей наследницей, у которой имя древнегреческой богини, искупался в бассейне. Малышка Афина в голубых нарукавниках плавала с отцом.

Эмин с восхищением и искренней любовью в глазах смотрел на свою дочь. А девочка улыбалась своему родителю в ответ.

«На чиле, на расслабоне», – отметил Агаларов.

Фолловеры Агаларова остались в восторге от снимка певца. Некоторые поклонницы Эмина позавидовали возлюбленной артиста. Поскольку видят в исполнителе замечательно отца:

«Самый лучший папа на свете», «Солнышки такие!», «Ой, это так мило, круто, просто кайф», «Как Алене повезло», «Папино счастья, солнышко, принцесса Афиночка», «Вы такие милые», «Хорошего отдыха, сладкая парочка».

Напомним, ранее Эмин Агаларов поделился совместными фотографиями с матерью своей дочки. Артист воссоединился с бывшей гражданской женой Аленой Гавриловой.

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