Как Екатерина Волкова стала «знаменитой мамой» еще до рождения ребенка
Видео
Как приготовить тушеные осьминоги с овощами и маслинами
Видео

«На чиле, на расслабоне»: Эмин Агаларов поплавал в бассейне с дочкой от Алены Гавриловой

Малышка Афина отдыхает с отцом и матерью на Мальдивских островах.

«На чиле, на расслабоне»: Эмин Агаларов поплавал в бассейне с дочкой от Алены Гавриловой
Эмин Агаларов. Фото: Instagram.com/eminofficial

Исполнитель Эмин Агаларов поделился свежей фотографией с Мальдивских островов. Знаменитость отдыхает с дочкой в «райском месте» на Земле.

Агаларов с младшей наследницей, у которой имя древнегреческой богини, искупался в бассейне. Малышка Афина в голубых нарукавниках плавала с отцом.

Эмин с восхищением и искренней любовью в глазах смотрел на свою дочь. А девочка улыбалась своему родителю в ответ.

«На чиле, на расслабоне», – отметил Агаларов.

Эмин Агаларов. Фото: Instagram.com/eminofficial
Эмин Агаларов с дочкой. Фото: Instagram.com/eminofficial

Фолловеры Агаларова остались в восторге от снимка певца. Некоторые поклонницы Эмина позавидовали возлюбленной артиста. Поскольку видят в исполнителе замечательно отца:

«Самый лучший папа на свете», «Солнышки такие!», «Ой, это так мило, круто, просто кайф», «Как Алене повезло», «Папино счастья, солнышко, принцесса Афиночка», «Вы такие милые», «Хорошего отдыха, сладкая парочка».

Напомним, ранее Эмин Агаларов поделился совместными фотографиями с матерью своей дочки. Артист воссоединился с бывшей гражданской женой Аленой Гавриловой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алена ГавриловаАфина АгалароваЗвездные детиреальные родителиЭмин Агаларов