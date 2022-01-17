Муж Вики Лопыревой уволен из правительства Республики Коми

Муж известной красавицы и светской львицы Виктории Лопыревой Игорь Булатов в первые дни года остался без работы.

Стало известно, что кабинет министров Республики Коми отправлен в отставку. В том числе извещение о своем увольнении получил и муж Вики Лопыревой Игорь Булатов.

О том, что правительство региона в полном составе отправлено в отставку на второй рабочей неделе нового года, глава Коми Владимир Уйба объявил на пресс-брифинге. Как сообщает телеграм-канал Super, Уйба поблагодарил команду во главе с супругом Вики Лопыревой за работу и поставил масштабные задачи перед новым кабинетом министров.

Напомним, муж Лопыревой Игорь Булатов был назначен на должность Первого заместителя председателя правительства Республики Коми чуть больше года назад, в ноябре 2020-го. Фактически Игорь Булатов был премьер-министром региона. Теперь выводить его экономику на новый уровень будут другие люди.

Игорь Булатов в своем микроблоге пока никак не отреагировал на произошедшее. В шапке его профиля в Instagram пока так и указана должность, которую он больше не занимает.

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