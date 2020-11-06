Прощание с красивой жизнью: Вика Лопырева намерена переехать жить в республику Коми

Виктория Лопырева известна своей любовью к теплым странам. Модель обожает нежиться на солнышке и проводить время на пляже. Все это очень диссонирует с признанием блондинки о ее готовности к переезду на территорию, в которой практически не бывает лета. Вика Лопырева намерена последовать в Коми за своим супругом Игорем Булатовым. Мужчина получил высокую должность в правительстве республики.

Напомним, что сейчас Виктория и Игорь отдыхают в Турции вместе с сыном, которому накануне исполнился год и девять месяцев.

больше по теме Вся семья в сборе: Лопырева в ажурном платье предстала с сыном и мужем у побережья Модель в день рождения Лионеля поделилась отпускными фотографиями в личном блоге.

Модель отметила эту дату, поделившись с фанатами прекрасными семейными снимками. Таким образом, Лопырева развеяла появившиеся недавно слухи о ее разрыве с мужем.

«На заборе тоже пишут», — отреагировала звезда на комментарий одной из подписчиц, спросивших Вику о разводе с Булатовым.