Прощание с красивой жизнью: Вика Лопырева намерена переехать жить в республику Коми

Виктория Лопырева известна своей любовью к теплым странам. Модель обожает нежиться на солнышке и проводить время на пляже. Все это очень диссонирует с признанием блондинки о ее готовности к переезду на территорию, в которой практически не бывает лета. Вика Лопырева намерена последовать в Коми за своим супругом Игорем Булатовым. Мужчина получил высокую должность в правительстве республики.
«Поздравляю тебя, мой дорогой Игорь Булатов, и очень желаю тебе удачи на ответственном посту! Я всегда с тобой и очень жду момента, когда мы с Марком Лео сможем приехать к тебе и познакомиться с этой невероятной республикой!» — написала Виктория Лопырева в микроблоге.View this post on Instagram
Больше всего сейчас хочу обнять любимого мужа и сказать, как я им горжусь! Сегодня Игорь назначен на высокую должность в Правительстве Республики Коми! Это уникальный регион России, только представьте, по площади Коми больше Дании в 10 раз! Но главное, это край замечательных людей - талантливых и трудолюбивых! Поздравляю тебя, мой дорогой @igbulatov и очень желаю тебе удачи на ответственном посту! Я всегда с тобой и очень жду момента, когда мы с Марком Лео сможем приехать к тебе и познакомиться с этой невероятной республикой! А среди моих подписчиков есть жители региона? #Коми 🇷🇺
Напомним, что сейчас Виктория и Игорь отдыхают в Турции вместе с сыном, которому накануне исполнился год и девять месяцев.
Модель отметила эту дату, поделившись с фанатами прекрасными семейными снимками. Таким образом, Лопырева развеяла появившиеся недавно слухи о ее разрыве с мужем.
«На заборе тоже пишут», — отреагировала звезда на комментарий одной из подписчиц, спросивших Вику о разводе с Булатовым.