Строгая и заботливая: Кудрявцева запечатлела, как маленькая дочурка в деловом костюме воспитывает ее на отдыхе

Телеведущая столкнулась с кризисом у своей трехлетки.

Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочкой и мужем улетела отдыхать в Дубай. Звезда экрана старается каждый Новый год встречать за границей, и отдает предпочтение Арабским Эмиратам.

В своем микроблоге теледива много публикаций посвятила дочурке Маше. У девочки сейчас вовсю идет кризис трех лет, и маме в отпуске расслабиться не получилось – вдали от дома малышка стала проявлять характер и самостоятельность.

На новых видеокадрах маленькая Маша будто поменялась с мамой ролями. Теперь она заботится о родительнице и предлагает ей тепло одеться, а сама собирается «отойти на минуточку». Девочка в красивом белом костюмчике в стиле Chanel деловито общается с мамой, которая послушно внимает наставлениям дочки.

Напомним, дочка Маша — второй ребенок Леры Кудрявцевой. От первого брака у нее есть 31-летний сын Жан и внук Лев.

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