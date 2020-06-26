«Я баба Лера»: Кудрявцева впервые показала внука

Сын телеведущей Жан со своим двухлетним наследником Львом присоединился к маме на отдыхе.

В настоящее время 49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вместе с малышкой Машей отдыхает на Черном море. Звезда наслаждается жаркими летними деньками, посещает различные оздоравливающие процедуры и регулярно делится новостями с отдыха в своем Instagram.

В канун выходных к Кудрявцевой присоединилась семья ее сына Жана, которому в этом году исполнилось 30 лет. И впервые телеведущая показала своего двухлетнего внука Леву, который, кстати, буквально на пару месяцев старшее ее дочурки от Игоря Макарова. Звезда разместила в stories трогательные фото, на которых она вместе с внуком и сыном плескается в бассейне.

«Внук мой любимый Лева. Я баба Лера», — подписала фото Кудрявцева.

Кроме того, телеведущая сообщила, что ее невестка — очень красивая, и пообещала показать ее своим подписчикам.

Напомним, сын Жан родился у Кудрявцевой в браке с Сергеем Ленюком, когда ей было 18 лет. Он является совершенно непубличным человеком и очень редко попадает в поле зрения СМИ. Кстати, на 30-летие наследника, которое состоялось в апреле, звездная мама подарила сыну дорогую иномарку.