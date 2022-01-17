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Златовласки: Тотьмянина с дочками от Ягудина позировала на дубайском пляже

Кадрами фигуристка поделилась в своем инстаграме.

Златовласки: Тотьмянина с дочками от Ягудина позировала на дубайском пляже
Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina/

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочками отдыхают в Дубае. Спортивная семья не первый год выбирает этот курорт для зимнего отдыха, в наступившем решили не изменять традициям.

В своем инстаграме олимпийская чемпионка делится моментами отдыха и снимками с дочками. Очередной кадр они сделали на берегу моря, у знаменитого отеля «Парус».

Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина. Скриншот: instagram.com/tatianatotmyanina/

«Хорошего отдыха! Классные девочки! Красивые какие», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина две дочери. Старшей Лизе 12 лет, а младшей Мишель – шесть. Именно она, как и звездные родители, выбрала спорт. Правда, конькам предпочла булавы и ленты. Девочка занимается художественной гимнастикой и уже завоевывает медали на детских турнирах.

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